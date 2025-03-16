«Добрых рук мастерство»

Эта выставка – настоящий праздник творчества и вдохновения, где каждый может окунуться в атмосферу тепла и уюта, созданных руками талантливых мастеров. Здесь вы увидите уникальные произведения искусства, созданные с огромной любовью и вниманием к деталям из простых и привычных материалов. Каждая вещь на выставке несет частичку души своего создателя.

Наши мастера идут в ногу со временем, осваивая новые материалы и новые технологии в своих работах.

Плетение на коклюшках оживает в руках Ирины Геннадьевны Лиль. Но это не просто хобби – это настоящее искусство, которое требует невероятной точности, терпения и любви к своему делу. Ирина Геннадьевна мастерски превращает обычные нити в настоящие произведения искусства!

Плетение на коклюшках – древний вид рукоделия, который требует много времени и сил. Представьте себе тонкие деревянные палочки – коклюшки, на которых аккуратно навиваются нити. Потом эти нити переплетаются между собой, создавая удивительные узоры. Каждый элемент нужно сделать идеально, ведь малейшая ошибка может испортить всю работу. Но Ирине Геннадьевне это удается на славу. Изящный воротник, дорожка на стол, брошки завораживают своей красотой.

Светлана Валерьевна Закревская из поселка Высокоключевой представила букеты цветов из лент. Эти цветы выглядят настолько реалистично, что кажется, будто они вот-вот начнут пахнуть. Каждая ленточка аккуратно подобрана и собрана в цветок, чтобы создать идеальный букет. Эти букеты можно использовать не только как украшение дома, но и как аксессуары для праздников или даже свадеб.

Также на нашей выставке представлены картины, вышитые крестом и гладью. Заслуживают внимания работы жительниц поселков Суйда и Высокоключевой – Ольги Леонидовны Арсеньевой, Екатерины Сергеевны Акуловой и Татьяны Владимировны Придчиной, а также жительницы города Гатчины – Елены Владиславовны Косогорской. Их внимание к деталям и любовь к творчеству, отраженные в картинах, передают тепло рук мастериц.

Отдельно стоит упомянуть работы Елизаветы Михайловны Рожковой из Высокоключевого. Ее картины, созданные из бисера, хочется разглядывать снова и снова, открывая новые детали. Бисер придает объем и делает изображение живым.

Художники Светлана Александровна Иванова из Дружной Горки и Александр Викторович Малютин из поселка Суйда порадовали нас своими картинами, сумев вдохнуть жизнь в холсты. В каждом полотне чувствуется тепло, свет и гармония красок.

Рукодельницы Любовь Сергеевна Зяблова и Наталья Викторовна Смирнова из клуба деревни Меньково радуют нас работами из шерсти и природного материала.

Замечательных зверей, при взгляде на которых появляется улыбка, связала крючком Татьяна Николаевна Тихомирова из Гатчины.

Елена Ивановна Глазунова принесла на выставку нарядные кофты, связанные крючком и спицами.

Не обошлась выставка и без макраме. Эта техника давно завоевала любовь и признание мастериц. Кашпо, абажур, даже качель-лежанку для любимого кота выполнила в этой технике Анна Михайловна Меньшикова из деревни Кобрино.

Мудрые совы, котята, «Люмурики», брелоки – глаза разбегаются от ярких красок при виде работ Елены Валентиновны Урусовой (пос. Прибытково), Любови Васильевны Мурадовой (г. Павловск), Анны Сергеевой (пос. Вырица) и Галины Николаевны Приколотиной (пос. Высокоключевой).

В нашей выставке участвуют не только индивидуально, но и семьями. Свои работы представили два семейных дуэта: Павлюшины Лиза (11 лет) с Анастасией Александровной (пос. Суйда) и Морозовы Ольга и Светлана (пос. Высокоключевой). Павлюшины порадовали нас своими игрушками из мягкого пластилина и картинами по номерам, а Морозовы – картиной из пазлов и вышивкой крестом.

Петр Алексеевич Несслер – постоянный участник выставок – представил работы по дереву: портреты Есенина, Маяковского, Байрона и др.

На выставке уютно расположились работы Раисы Ивановны Матвеевой из поселка Высокоключевой, занимая целый угол! Представьте себе: обычные ветки, солома и даже старые баночки из-под кофе превращаются в настоящие шедевры! Рамки для фото, сделанные из природных материалов (веточки и солома), выглядят так, будто сама природа их создала. А те самые кофейные банки теперь хранят крупы и специи, радуя глаз ярким декором из мягкого пластилина и листьев.

Но самое волшебное – это разноцветные шары из шелка и ниток, парящие под потолком! Они, словно облака, зависшие на разной высоте, добавляют пространству легкости и загадочности. Раиса Ивановна доказала: даже из простых вещей можно создать что-то по-настоящему красивое и уникальное.

Приглашаем в Высокоключевую библиотеку до конца марта на просмотр! Надо видеть всё своими глазами, насладиться творчеством, впитать теплоту представленных работ. Пусть для кого-то это станет началом воплощения своих идей, пути к творчеству и вдохновению.

Благодарим всех участников! Новых творческих успехов!

Н.А. Васильева, Н.В. Мойко, сотрудники Высокоключевой библиотеки