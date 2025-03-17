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Росреестр Ленобласти напомнил о запрете на микродоли

С 1 сентября 2022 года в России действуют новые правила по выделению долей в жилых помещениях. Теперь запрещено выделять долю, если её размер составляет менее 6 квадратных метров.

Рубрики:  Право

Когда нельзя выделить микродолю?

Если после сделки с недвижимостью размер доли окажется менее 6 кв. м, такая сделка будет считаться недействительной. Это касается

  • купли-продажи;
  • дарения;
  • других сделок с долями.

 

Есть ли исключения?

Да, закон допускает существование микродолей в следующих случаях:

  • если доля получена в наследство;
  • при приватизации жилья;
  • после использования материнского капитала;
  • если микродоля была оформлена до введения запрета.

 

«Эти изменения направлены на защиту прав собственников и предотвращение появления так называемых «проблемного» жилья с микродолями. Теперь все сделки с долями должны соответствовать установленным требованиям», - отмечает начальник Приозерского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области Оксана Чернышова.

 

Что важно помнить?

При планировании сделок с долевой собственностью обязательно учитывайте новый минимальный размер доли. Это поможет избежать проблем с регистрацией прав и сохранить ваши интересы как собственника.