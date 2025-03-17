Росреестр Ленобласти напомнил о запрете на микродоли

Когда нельзя выделить микродолю?

Если после сделки с недвижимостью размер доли окажется менее 6 кв. м, такая сделка будет считаться недействительной. Это касается

купли-продажи;

дарения;

других сделок с долями.

Есть ли исключения?

Да, закон допускает существование микродолей в следующих случаях:

если доля получена в наследство;

при приватизации жилья;

после использования материнского капитала;

если микродоля была оформлена до введения запрета.

«Эти изменения направлены на защиту прав собственников и предотвращение появления так называемых «проблемного» жилья с микродолями. Теперь все сделки с долями должны соответствовать установленным требованиям», - отмечает начальник Приозерского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области Оксана Чернышова.

Что важно помнить?

При планировании сделок с долевой собственностью обязательно учитывайте новый минимальный размер доли. Это поможет избежать проблем с регистрацией прав и сохранить ваши интересы как собственника.