Росреестр Ленобласти напомнил о запрете на микродоли
С 1 сентября 2022 года в России действуют новые правила по выделению долей в жилых помещениях. Теперь запрещено выделять долю, если её размер составляет менее 6 квадратных метров.
Когда нельзя выделить микродолю?
Если после сделки с недвижимостью размер доли окажется менее 6 кв. м, такая сделка будет считаться недействительной. Это касается
- купли-продажи;
- дарения;
- других сделок с долями.
Есть ли исключения?
Да, закон допускает существование микродолей в следующих случаях:
- если доля получена в наследство;
- при приватизации жилья;
- после использования материнского капитала;
- если микродоля была оформлена до введения запрета.
«Эти изменения направлены на защиту прав собственников и предотвращение появления так называемых «проблемного» жилья с микродолями. Теперь все сделки с долями должны соответствовать установленным требованиям», - отмечает начальник Приозерского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области Оксана Чернышова.
Что важно помнить?
При планировании сделок с долевой собственностью обязательно учитывайте новый минимальный размер доли. Это поможет избежать проблем с регистрацией прав и сохранить ваши интересы как собственника.