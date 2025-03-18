45-й День работников ЖКХ

14 марта для торжественного мероприятия в зале Гатчинского дома культуры собрались люди, которые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году заботятся о том, чтобы жизнь гатчинцев была комфортной. Это нелегкая задача, учитывая изношенность коммунальных сетей и капризы погоды. Праздник традиционно отмечают все, кто отвечает за свет, газ и тепло в наших квартирах, за чистоту дворов и улиц, за состояние зеленого хозяйства и ямочный ремонт. Это праздник тех, без кого немыслима нормальная жизнь: исчезнут коммунальщики – и остальная половина человечества просто пропадет.

Праздник начался с патриотической ноты: собравшиеся отдали дань уважения тем работникам жилищно-коммунальной сферы Гатчинского округа, кто наряду с профессиональными военными защищает интересы нашей Родины в зоне специальной военной операции. Это сотрудники Гатчинского управления благоустройства и дорожного хозяйства, ЖКХ Гатчины и Сиверского, «Тепловых сетей», «Тихой обители», «Коммунальных систем Гатчинского района», «Водоканала».

«Мы гордимся каждым нашим героем и с нетерпением ждём домой наших доблестных воинов с победой», – эти слова ведущей праздничной программы отозвались в сердце каждого. Память тех сотрудников, кто уже не вернется с полей сражений спецоперации, почтили минутой молчания.

Право первыми поздравить работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником предоставили руководителям Гатчинского муниципального округа Виталию Филоненко и Людмиле Нещадим.

В своем приветственном слове Виталий Андреевич признался, что ценит труд сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и как глава округа, и как рядовой житель:

- В нашем цивилизованном обществе мы не можем жить без газа, без воды, без света, без тепла, без хороших дорог – и вообще без всего, что вы предоставляете нам ежедневно. Поверьте, когда случается какая-то авария, мы на вас молимся и просим, чтобы вы быстрее вернули нам все эти блага! Ваша работа тяжелая, но без нее у нас не будет самого необходимого. Спасибо вам за ваш труд!

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим также от души поблагодарила работников ЖКХ:

- Благодаря вам у нас есть тепло, газ, вода и свет, и этот комфорт – неотъемлемая составляющая нашей жизни. Сегодня совершенно очевидно, что пришло время дальнейшей трансформации, которая станет фундаментальной основой для надежного функционирования всей системы ЖКХ. Я искренне признательна всему директорскому корпусу за осознание нашей общей миссии. Время выбрало нас – это объективно, и сегодня на нас с вами лежит огромнейшая ответственность за работу по модернизации инженерной инфраструктуры Гатчинского округа, по расселению аварийного жилья, по эффективному содержанию многоквартирных домов, – сказала Людмила Николаевна. – И со всеми задачами по улучшению качества жизни в каждом населенном пункте мы, безусловно, справимся. Я верю в потенциал нашего директорского корпуса и сотрудников, которые работают в системе ЖКХ!

В честь профессионального праздника лучшие работники сферы ЖКХ были награждены почетными грамотами и благодарностями от администрации и главы Гатчинского муниципального округа. Награды получили диспетчеры, начальники цехов и участков, мастера по водопроводу и канализации, сварщики, слесари, энергетики, трактористы, инженеры, машинисты спецтехники, рабочие зеленого хозяйства, дворники, операторы котельных, дорожные рабочие, технологи, специалисты Единого информационно-расчетного центра Ленобласти и многие другие.

Так, почетной грамоты администрации Гатчинского округа удостоены:

- специалисты АО «Коммунальные системы Гатчинского района»: диспетчер Рита Александрова, мастер по водопроводу и канализации Анна Андреева, слесарь по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики Николай Груздев;

- работники предприятия «Тепловые сети» г. Гатчины: сварщик 5-го разряда участка по наладке теплосетей Кирилл Андрианов, главный энергетик Дмитрий Басов, старший мастер Анатолий Павленков;

- сотрудники Гатчинского УБДХ: тракторист 5-го разряда Алексей Волобуев, машинист автогрейдера 6-го разряда Наяр Хисматуллин;

- а также начальник участка по обслуживанию вентканалов и дымоходов ремонтно-строительной службы ЖКХ г. Гатчины Николай Полонов, ведущий инженер абонентского отдела ЖКХ Сиверского Ирина Федорова и другие.

Почетной грамотой главы Гатчинского муниципального округа награждена начальник территориального управления Гатчинского района АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» Нина Малышева.

С праздником коллег поздравил генеральный директор «Леноблводоканала» Сергей Голованов.

С теплыми словами к представителям трудовых коллективов ЖКХ обратился заместитель главы администрации Гатчинского округа по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александр Супренок:

- Наша с вами работа – это испытание, и без вас – без мастеров своего дела – ни один руководитель с этой работой не справится. Сегодня мы проводим беспрецедентную по своим масштабам реконструкцию инженерных сетей. Ваш труд – неоценим, и я хочу пожелать вам, чтобы вы получали как можно больше благодарностей от жителей, потому что мы все работаем для них. Я желаю, чтобы в нашем городе как можно меньше разрушались дороги, чтобы жители меньше мусорили, чтобы реже перегорали лампочки и сохли деревья, и чтобы мы все со всеми своими задачами справились.

От лица областного парламента сотрудников ЖКХ поздравила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко:

- Задачи стоят очень большие! Но что всегда отличало гатчинских коммунальщиков? Это взаимовыручка и умение быстро находить профессиональные решения. Ваш профессионализм – на высоте. Мы, депутаты Законодательного собрания, по обращениям граждан общаемся со всеми коммунальными службами Гатчинского округа, и никогда мы не слышали от вас отказа. И от имени всех депутатов и жителей я говорю вам огромное спасибо! Дай вам Бог здоровья, успехов, и чтобы в ваши коллективы приходили настоящие специалисты – те, кто несет людям тепло и радость.

Татьяна Викторовна наградила сотрудников ЖКХ благодарностями Законодательного собрания Ленинградской области.

В завершение торжества состоялось вручение традиционных наград, которые ежегодно присуждают по результатам работы в сфере ЖКХ.

Хрустального кубка Единого информационно-расчётного центра Ленинградской области в этом году удостоилось Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины. С поздравительным словом выступили представители Единого информационного-расчётного центра Ленинградской области Анна Разумова и Нина Малышева. Они пожелали всем гатчинским предприятиям системы ЖКХ лояльных клиентов и надежных партнеров и отметили, что инициативу Ленинградской области оценили на федеральном уровне: в нашем регионе запущен поквартирный учет в электронном виде – Поквартирная карта Ленинградской области, и Министерство строительства и ЖКХ рекомендовало всем регионам воспользоваться этим опытом и по аналогии запустить проект по всей России. А стартовал проект на гатчинской земле, и первым его участником стало ЖКХ г. Гатчины.

Получая Хрустальный кубок, директор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гатчины» Максим Поздняк поздравил коллег с праздником и отметил, что Гатчинское ЖКХ стояло не только у истоков Поквартирной карты, но и в принципе работы ЕИРЦ в Гатчине.

Почетной награды «Золотой вентиль» в этом году удостоены три территориальных управления Гатчинского округа: Большеколпанское, Сусанинское и Пудостьское, которые обеспечили собираемость платежей за 2024 год свыше 100%, собрав не только текущие коммунальные платежи, но и долги за услуги ЖКХ.

На концерте в честь Дня работников ЖКХ выступали артисты и творческие коллективы Гатчинского округа: хор «Акварель», ансамбль песни «Морошка», народный цирк «Гротеск», воспитанник студии «Маленькая страна» Иван Разживин и другие.

Екатерина Дзюба