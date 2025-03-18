Телебашня в Санкт-Петербурге отметит годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией праздничной иллюминацией

Праздничный сценарий подсветки будет работать 18 марта с 19:15 до 07:00 утра следующего дня.

На медиафасаде симферопольской телебашни появятся изображения флагов и гербов России и Крыма, видеооткрытка с силуэтом полуострова в цветах триколора и бегущей строкой «Крымская весна. Всё началось с нас!».

В память о годовщине исторического события оригинальные световые шоу также покажут на высотных объектах РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Калининграде, Костроме, Кызыле, Майкопе, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Якутске и других городах.

Подробная информация о телебашне РТСР и эфирном телерадиовещании доступна на сайте РТРС.РФ

Фото: Телеканал “Санкт-Петербург”