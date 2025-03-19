Чаевые через приложение - быстрый способ сказать "Спасибо"

Жители и гости Северо-Западного федерального округа с помощью сервиса СберЧаевые выразили свою благодарность за обслуживание, перечислив более 600 млн рублей за последние 12 месяцев.

В Санкт-Петербурге эта сумма составила 410,7 млн рублей, в Ленинградской области - 24 млн рублей.

В Калининградской области сумма чаевых превысила 53,8 млн рублей, в Мурманской области — 28 млн рублей.

В Архангельской области общая сумма чаевых составила 25,6 млн рублей.

В Вологодской области пользователи сервиса оставили — 22,8 млн рублей, в Республике Карелия — 13,4 млн рублей, в Псковской области — 9,3 млн рублей, в Новгородской области — 9,0 млн рублей, в Республике Коми — 3,1 млн рублей.