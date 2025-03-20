Представителям НКО рассказали об отчетах в СФР

Отличным примером формирования полноценного гражданского общества является активное развитие некоммерческого сектора экономики.

Сегодня государство вкладывает огромные средства, создавая эффективные инструменты, чтобы граждане смогли реализовать свой профессиональный, творческий и интеллектуальный потенциал на благо страны и общества. Предъявляя при этом ряд требований, в том числе и по предоставлению отчетности.

Учитывая, что для некоммерческих организаций тема, связанная с формированием и предоставлением отчетности в государственные органы, стоит очень остро, АНО Ресурсный центр «Фактор» совместно с Общественной палатой Ленинградской области организовали заседание круглого стола для представителей НКО с использованием видеоконференцсвязи, в работе которого приняли участие более пятнадцати некоммерческих организаций Ленинградской области.

Темой заседания стала «Отчетность НКО в Социальный фонд России», поскольку несмотря на не коммерческий статус организаций, требования по формам и срокам предоставления отчетности в Социальный фонд России не отличаются от организаций других правовых форм. Это же касается и штрафных санкций за неисполнение требований закона. И именно с предоставлением отчетности в этот фонд у представителей некоммерческого сектора возникает больше всего вопросов.

В качестве приглашенных экспертов в работе круглого стола приняли участие представители Социального Фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые в режиме активного диалога с участниками смогли полностью осветить тему заседания, включая сроки предоставления, формы, ответственность за неисполнение требований законодательства, и даже привели примеры типовых ошибок, совершаемых при сдаче отчетности.

Специалисты фонда: заместитель управляющего ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Валерия Батуркина, заместитель начальника управления персонифицированного учета Елена Петрикина, начальник управления организации администрирования страховых взносов Инна Коваленко и заместитель начальника управления организации администрирования страховых взносов ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Екатерина Шулятьева разложили все важные моменты по полочкам. Они напомнили участникам заседания, что по всем беспокоящим их вопросам можно обратиться по телефону горячей линии фонда, задать вопрос в телеграм боте или оставить заявку в техслужбу.

Член Общественной палаты Ленинградской области Андрей Орлов и руководитель АНО "Ресурсный центр "Фактор" Надежда Мостович отметили высокий профессионализм представителей Социального Фонда России и поблагодарили за четкие и развернутые ответы.