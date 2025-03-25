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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.03.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Ижора.

26.03.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д Жабино ул. Новая, ул. Героев Пограничников.

26.03.25 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Пустошка,

п. Новый Свет (частично), промзона.     

26.03.25 с 10:00 до 18:00 отключение на 1,5 часа в указанный период.

Елизаветинское ТУ:

п. Елизаветино (частично),

д. Смольково,

д. Заполье,

д. Ермолино.

26.03.25 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Прибытково(частично).