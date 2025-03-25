Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.03.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Ижора.
26.03.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д Жабино ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
26.03.25 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Пустошка,
п. Новый Свет (частично), промзона.
26.03.25 с 10:00 до 18:00 отключение на 1,5 часа в указанный период.
Елизаветинское ТУ:
п. Елизаветино (частично),
д. Смольково,
д. Заполье,
д. Ермолино.
26.03.25 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Прибытково(частично).
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