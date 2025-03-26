Где отключат свет в Гатчинском районе 27 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.03.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское поселение:
П. Терволово.
27.03.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д Жабино ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
27.03.25 с 09:00 до 18:00
Вырицкое поселение:
п. Новинка,
д. Новинка,
д. Ракитино,
массив Новинка,
д. Озерешно,
д. Нестерково,
д. Тарасино,
п. Дальний,
д. Ольховец,
п. Чаща,
д. Воцко,
д. Кремено.
27.03.2025 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Новый Свет (частично),
Промзона.
27.03.2025 с 09:00 до 17:30
Рождественское поселение:
д. Выра.
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