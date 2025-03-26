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Где отключат свет в Гатчинском районе 27 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.03.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское поселение:

П. Терволово.

 

27.03.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д Жабино ул. Новая, ул. Героев Пограничников.

 

27.03.25 с 09:00 до 18:00

Вырицкое поселение:

п. Новинка,

д. Новинка,

д. Ракитино,

массив Новинка,

д. Озерешно,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

п. Дальний,

д. Ольховец,

п. Чаща,

д. Воцко,

д. Кремено.

 

27.03.2025 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

п. Новый Свет (частично),

Промзона.

 

27.03.2025 с 09:00 до 17:30

Рождественское поселение:

д. Выра.

 