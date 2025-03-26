Перинатальный центр приглашает... отдыхать и играть!

Детские игровые пространства — проект благотворительного фонда «Жизнь как чудо», который уже больше пятнадцати лет помогает детям с тяжелыми болезнями печени и развивает раннюю диагностику таких заболеваний по всей стране. Как отмечают сотрудники фонда, зачастую в детских медицинских центрах не предусмотрено отдельное пространство, где дети могли бы отвлечься от больничной обстановки. Как раз эту проблему и решает фонд при финансовой поддержке генерального партнера проекта - ОАО «РЖД».

Открытие нового игрового пространства — результат совместной работы фонда «Жизнь как чудо» с медицинским персоналом Ленинградского перинатального центра. В открытии игровых комнат приняли участие представители фонда, персонал Перинатального центра, заместитель главного врача по неонатологической помощи Дмитрий Шубин и представитель Комитета по здравоохранению Ленинградской области Светлана Николаева.

- На самом деле это уникальная история для нашего Перинатального центра, - говорит Дмитрий Шубин. - Это позволит и родителям, и детям посещать нас чаще, не чувствуя себя при этом больными. У детей будет складываться ощущение, что они попали в настоящий детский игровой центр.

Как рассказала руководитель проекта «Детские игровые пространства» (фонд «Жизнь как чудо») Марина Дубовицкая, в самых разных медицинских учреждениях России создано уже больше двадцати таких пространств. В частности, они обустроены в нескольких больницах Ленинградской области, включая детскую клиническую больницу.

- Важно, что такие комнаты впервые оборудованы именно в Перинатальном центре — для нас это очень ценный опыт, - говорит Марина Дубовицкая. - Нам очень радостно, что у нас есть возможность поддержать детей и родителей, оборудовать для них пространство, где много развлечений, интересно играть и удобно просто отдыхать.

Дизайн всех детских игровых пространств, который открывает фонд «Жизнь как чудо», создан по принципам здоровьесберегающего, или салютогенного дизайна. Он призван поддержать психоэмоциональное здоровье детей, способствовать их скорому выздоровлению, а также помочь врачам установить доверительный контакт с пациентами. Здесь можно отдыхать, играть и учиться: обстановка игровых комнат приближена к домашней, и малышам никогда не будет скучно!

Одна из игровых комнат в Перинатальном центре предназначена для родителей с маленькими детьми. В ней расположены пеленальные столики, диван и телевизор для родителей, игрушечный домик и развивающие игрушки (бизиборд) для ребят постарше. Вторая комната оборудована специально для сиблингов — братьев и сестер новорожденных, которые приходят сюда вместе с мамами или другими родственниками. Здесь малыши смогут поиграть и отдохнуть, пока мама на приеме у врача. В этой комнате размещены столы для рисования и игр, бизиборд, диван и телевизор. Также здесь есть множество настольных и развивающих игр для детей разного возраста.

Первыми посетителями игровых комнат стали дети, рожденные в Ленинградском областном перинатальном центре в последние несколько лет.

- С радостью пришли сюда сегодня, - говорит Любовь Чекалина, мама Максима, Владислава и Аделины Плотниковых - первой тройни, родившейся в Ленинградском областном перинатальном центре шесть лет назад. - Впечатления от пребывания в Перинатальном центре у меня остались очень хорошие. Здесь очень внимательные и доброжелательные врачи, да и вообще весь медицинский персонал. Уверены, эти игровые пространства облегчат пребывание здесь пациентов. В первую очередь, это, конечно, важно для самих родителей. Когда мы приходили сюда с малышами раньше, было сложновато как-то развлекать их. Теперь с этим проблем не будет. Конечно, у детей есть дома самые разные игрушки, но здесь же все новое, все другое. Их внимание можно надолго занять, пока находишься здесь.

Малыши с любопытством изучали все «чудеса» игровой комнаты, с удовольствием играли с воздушными шариками, осваивали домики, рисовали и увлеченно крутили ручки бизиборда. Но по-настоящему они разыгрались, когда в игровом пространстве появился аниматор в образе кота Леопольда. В Перинатальном центре стало по-настоящему весело, а там, где есть радость и веселье, гораздо легче выздоравливать!

Юлия Лысанюк