Девочка выжила после падения с 9 этажа

30 марта, днем, в гатчинскую полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что в торговом центре на Пушкинском шоссе потерялась ее 13-летняя дочь. Примерно через час в полицию позвонила женщина, сообщившая, что на девятом этаже дома № 1-а на Рощинской улице в открытом окне подъезда стоит какая-то девушка. В этот момент девушка выпала из окна...

На место происшествия прибыла скорая, сотрудники уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних, следователь следственного комитета, эксперты. Фельдшеры скорой помощи Гатчинской КМБ сделали все возможное и невозможное, чтобы оказать ребенку первую помощь и незамедлительно доставить в больницу.

В тяжелом состоянии пострадавшую поместили в реанимацию, у нее диагностировали множественные переломы рёбер, ушибы лёгких, гемо- и пневмоторакс, разрывы печени и селезёнки, внутреннее кровотечение, ушиб головного мозга. Операция была долгой и сложной, но гатчинские хирурги спасли девочке жизнь. Состояние ребенка остается тяжелым, но стабильным.

Пациентка находится в медикаментозной седации, ее перевели в детскую областную больницу.