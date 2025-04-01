Телебашня в Санкт-Петербурге отметит День единения народов Беларуси и России праздничной иллюминацией

Грани телебашни украсят два сменяющих друг друга флага – российский триколор и флаг Республики Беларусь.

Праздничная подсветка будет включена 2 апреля в 20:05 и будет работать до 05:05 следующего дня.

В честь годовщины подписания в 1996 году договора о создании Сообщества России и Белоруссии на медиафасаде Останкинской телебашни выведут поздравительный ролик с символикой братских стран.

В федеральной акции Российской телевизионной и радиовещательной сети также участвуют башни Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Казани, Калининграда, Костромы, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

Подробная информация о телебашнях РТРС и эфирном телерадиовещании доступна на сайте РТРС.РФ.

Фото телеканал “Санкт-Петербург”