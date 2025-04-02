Производство мебели в Ленобласти растет

За год, прошедший со смены иностранных собственников, фабрика нарастила объем производства на 88% — до 18 тысяч изделий в месяц.

«После ухода иностранных собственников на заводе восстановлен полный цикл производства — от создания заготовок из сырья до упаковки и отправки на маркетплейсы готовой продукции. Компания инвестирует в развитие производственных линий для увеличения выпуска и ассортимента товаров, качество которых заинтересовало и крупных иностранных поставщиков. У компании уже есть договоренности о поставках продукции на рынки Азии», — отметил глава региона.

ООО «Лузалес-Тихвин выпускает тумбы, столы, комоды, мебель для учебных учреждений. Налажена продажи товаров через маркетплейсы, розничную сеть.

Новый собственник вложил в 2023-2024 годах более 150 млн рублей. В прошлом году объём реализации мебели превысил показатели, когда продажи осуществлялись посредством шведских магазинов.