Ленобласть для ветеранов СВО: реабилитация — новая профессия — новая работа

Региональный опыт представила Ирина Дрозденко — на примере Кластера комплексной реабилитации и адаптации участников СВО, где военнослужащие могут пройти реабилитацию, получить новую профессию и помощь с поиском работы.

Кроме того, проект предоставляет ветеранам жильё в районе их трудоустройства.

Фонд «Ленинградский рубеж» анонсировал расширение проекта «После СВОих не бросаем»: областные комитеты по дорожному хозяйству и транспорту, Тихвинский вагоностроительный завод подключатся к помощи ветеранам с трудоустройством.

Ещё одна тема для обсуждения — создание областного кластера для развития народного ВПК. Примером такой работы стал кавалер Ордена Мужества Дмитрий Каравайчик. Он поделился опытом разработки эвакуационных комплектов — здесь помог грант губернатора Александра Дрозденко.