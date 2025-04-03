Ленобласть готова к корюшковой путине
Разрешённая наукой квота вылова корюшки на Ладожском озере на 2025 год составляет 1225 тонн. Право на промышленный лов получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей.
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Промысел будет осуществляться в устьях рек Волхов, Сясь и Свирь. По прогнозу, начало основного хода рыбы в Ладоге ожидается 7-10 апреля, пик хода – 27-30 апреля.
Контроль хода промысла, учёт количества выставляемых орудий лова и добытой рыбы будут вести посты рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
17 мая, по завершению промысла, в Новой Ладоге состоится туристический гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!».
Напомним, что в 2024 году рыбаки Ладожского бассейна добыли 1121 тонну корюшки, промысел вели 24 организации и индивидуальных предпринимателя.
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