Ленобласть поддержит благоустройство дворов и детских площадок

«Есть необходимость в ускоренном обновлении дворовых территорий и детских площадок в городах и поселках области. И есть решение: каждый четвертый бюджетный рубль Ленобласти по программе комфортной городской среды в течение трех лет будем направлять на благоустройство дворов и детских площадок. Условие — 50-процентное софинансирование работ из местного бюджета», — отметил глава региона.

Комитет по ЖКХ в рамках областных программ проводит отбор на распределение региональных субсидий для благоустройства дворовых территорий. С 2017 года благоустроено 426 дворов. Софинансирование работ со стороны муниципалитетов и увеличение регионального участия позволит значительно расширить программу и увеличить количество дворовых территорий. Комитет по ЖКХ совместно с Центром компетенций поможет с анализом проектов благоустройства и поделится удачными типовыми решениями. Формат работ уже эффективно показал себя при благоустройстве общественных пространств.

С 2017 года благоустройство выполнено на 1099 общественных пространствах и во дворах Ленинградской области. В 2024 благоустроено 148 территорий, в планах на 2025 – 132 объекта.