Особый акцент на заботу о ветеранах: Ленобласть готовится к 80-летию Великой Победы

«Волонтеры берут на себя праздничную трудовую вахту: в Ленобласти более тысячи человек помогут ветеранам в быту. Акция приурочена к 80-летию Победы. Но в Ленобласти проходит регулярно: добровольная помощь с дровами и уборкой снега во дворах ветеранов стала хорошей традицией. Будут личные концерты и поздравления, продолжится акция «От Героя к Герою»: с особой теплотой и уважением с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной приходят участники СВО. В Ленобласти почти 500 мероприятий готовим к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральные — конечно, Бессмертный полк и Эстафета вечного огня по Дороге жизни. Все региональные выплаты ветеранам обеспечим своевременно. В течение апреля субботники проведем почти на девятистах мемориалах. С #команда47 провел заседание организационного штаба ко Дню Победы», – отметил Александр Дрозденко.

К 80-й годовщине Великой Победы в Ленобласти:

- региональные выплаты для ветеранов, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны – до 15 тысяч рублей к юбилею Победы и до 10 тысяч рублей к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Новая субсидия для ветеранов — до 200 тысяч рублей на ремонт квартиры;

- бесплатный проезд для ветеранов и сопровождающих их лиц на всех видах транспорта с 3 по 12 мая. «Социальное такси» доступно круглый год;

- 63 ветеранам присвоены звания почетного жителя своего муниципалитета;

- 900 памятников, обелисков и воинских захоронений приведут в порядок на субботниках;

- больше тысячи волонтеров помогут ветеранам в бытовых вопросах и в подготовке праздничных мероприятий;

- будет расширена интернациональная «Аллея Памяти» на Невском пятачке для установки памятных стел регионов.