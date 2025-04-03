Смертельное ДТП в Гатчинском округе

1 апреля в девять часов вечера в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на 59 километре автодороги «Санкт-Петербург-Псков» автомобиль сбил пешехода.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 21-летний водитель на автомобиле «Хендай», двигаясь на участке дороги вне населенного пункта, совершил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм 51-летний пешеход скончался. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Информация ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области