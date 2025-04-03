Смертельное ДТП в Гатчинском округе
Полиция проводит проверку по ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, где иномарка насмерть сбила мужчину
Рубрики: Происшествия
1 апреля в девять часов вечера в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на 59 километре автодороги «Санкт-Петербург-Псков» автомобиль сбил пешехода.
На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 21-летний водитель на автомобиле «Хендай», двигаясь на участке дороги вне населенного пункта, совершил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.
От полученных травм 51-летний пешеход скончался. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Информация ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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