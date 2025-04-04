Минстрой повысил индекс качества городской среды в Ленобласти

«Большое значение в повышении Индекса качества городской среды сыграла реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», по которому в нашем регионе было благоустроено более 500 общественных пространств. Средний балл в Ленинградской области сейчас — 237, по итогам 2023 года он составлял 216. За год статус благоприятных для проживания городов получили Шлиссельбург и Высоцк. Максимальный прирост показали Сясьстрой, Мурино и Ивангород. Работа по повышению качества городской среды продолжается», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.

Доля городов с благоприятной средой в РФ составила 82,4% — их число достигло 920 и превысило показатель позапрошлого года на 161. Среднее значение по регионам России увеличилось с 200 до 220 баллов. Эти показатели демонстрируют позитивную динамику и эффективность проведенной работы по улучшению городской среды, увеличению количества зелёных зон, внедрению инновационных решений в проекты благоустройства и повышению доступности среды для маломобильных граждан.

Как подчеркнул вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, за всеми расчетами стоят конкретные парки, скверы, аллеи, набережные, общественные пространства и дворы, по которым горожане гуляют или проходят ежедневно, общий облик конкретного города. По его словам, работа продолжится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», чтобы каждый город в России мог предложить своим жителям дополнительные возможности для самореализации и комфортную среду для развития.

Индекс качества городской среды подсвечивает состояние городов, и становится наглядно видно, какими территориями и сферами необходимо пристальнее всего заниматься. Индекс формируется по 36 ключевым индикаторам, охватывающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. Максимальная возможная оценка – 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получают статус благоприятных для проживания. Первоначальная национальная цель по повышению Индекса качества городской среды на 30% в 2024 году достигнута.