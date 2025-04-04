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Приближаем День Победы!

Автобусы в Гатчине украшают праздничной символикой. На борту разместили георгиевскую ленту и изображение монумента «Родина-мать зовет!»

Рубрики:  Общество

Машины вышли на маршрут № 107, который проходит через всю Гатчину до деревни Большое Верево.

Гатчинский округ в годы Великой Отечественной войны был одним из стратегических рубежей. О героических страницах истории сегодня напоминают многочисленные мемориалы. Каждый день пассажиры автобусов проезжают по местам боевой славы и доблести.

Помним и гордимся!