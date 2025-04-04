Приближаем День Победы!

Участились случаи мошенничества с упоминанием Почты России. Не верьте! Никакие письма, посылки и бандероли вас там не ждут – это обман! А гражданам поступают звонки, в том числе и через мессенджер WhatsApp, якобы от имени каких-то почтовых отделений, где лежат некие почтовые отправления, и для их получения необходимо, конечно же, продиктовать код из смс.