Приближаем День Победы!
Автобусы в Гатчине украшают праздничной символикой. На борту разместили георгиевскую ленту и изображение монумента «Родина-мать зовет!»
Рубрики: Общество
Машины вышли на маршрут № 107, который проходит через всю Гатчину до деревни Большое Верево.
Гатчинский округ в годы Великой Отечественной войны был одним из стратегических рубежей. О героических страницах истории сегодня напоминают многочисленные мемориалы. Каждый день пассажиры автобусов проезжают по местам боевой славы и доблести.
Помним и гордимся!
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