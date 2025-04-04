- Такие фестивали мы проводим ежегодно уже 25 лет, меняется только тема. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы, – рассказала председатель территориальной организации Гатчинского района Общероссийского профсоюза образования Валентина Криворук. - Это фестиваль не только для педагогов, а для всех работников системы образования Гатчинского округа. Наша задача – дать возможность людям отдохнуть, проявить себя, раскрыть свои творческие таланты: спеть, рассказать стихотворение, станцевать. Поэтому и фестиваль наш называется «Педагог – личность творческая». У нас нет призовых мест. Здесь раскрывается душа!

В фестивале творчества работников образования «Педагог – личность творческая» приняли участие 22 человека, они представили около десятка концертных номеров в трех жанрах – танец, композиция, песня.

Фестиваль открыли гостеприимные хозяева фестивальной площадки – с песней-подарком участницам фестиваля выступил руководитель класса начального эстрадного мастерства Гатчинской школы №11 Михаил Шиловский.

На сцене выступили работники образования Гатчинской школы №7, Сиверской основной школы, детских садов №11, 12 и 44. Прозвучали известные песни и патриотические произведения гатчинских авторов.

Участники фестиваля предавались лирическим чувствам во время исполнения «Майского вальса» и «Белого платочка», поддерживали друг друга теплыми аплодисментами и радовались «Смуглянке», гордились, слушая песню «Боготворю тебя, Россия!», и плакали вместе с исполнителями композиции «Мы вас подождем», посвященной родным и близким, землякам – героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

- У фестиваля есть традиционные участники – прекрасные вокалисты Ирма Пеннонен, Ольга Бичоль, Людмила и Евгения Ивановские. И есть новички. Мы никогда никому не отказываем! Здесь люди раскрывают себя вне работы, получают новый заряд творческой энергии. Это важно, – отмечает Валентина Криворук.

Профсоюзная организация вручила каждому участнику фестиваля «Педагог – личность творческая» дипломы, памятные сувениры и цветы.

Татьяна Можаева