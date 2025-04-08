Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.04.25 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП
д. Новые Черницы частично
09.04.25 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ
д. Тихвинка
10.04.25 с 09.00 до 17.00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино частично
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