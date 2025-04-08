Гатчинским школьникам – об основателе города

Урок с элементами театрализации «Павел I. История одного человека» – прекрасная возможность для школьников узнать о времени правления императора Павла I от «свидетелей эпохи» – тех, кто жил, служил или регулярно бывал в Гатчинском дворце.

Для нового музейного урока сотрудники Гатчинского дворца выбрали оригинальный способ знакомства с императором – заседание коллегии присяжных. В финале необычного урока школьники могут высказать свое суждение о личности Павла Петровича, его правлении и роли в истории России и Европы.

Почему была предложена именно такая форма урока?

- Это более понятно и созвучно возрасту наших экскурсантов, – пояснила руководитель отдела музейной педагогики музея-заповедника «Гатчина» Наталья Бабкина. - Подростки из фильмов знают, кто такие присяжные. Понимают, что у них должна быть информация с разных сторон, и со знаком плюс, и со знаком минус. И есть информация, которую нельзя классифицировать однозначно. Мы постарались собрать всё, показать, что одна и та же информация может быть плюсом для человека и минусом для императора. В широкий спектр представленной информации входит сам дом Павла I, почему он наполнен именно этими предметами, почему при Павле Петровиче так изменились парадные залы. Ведь это всё очень зависит от человека. Гатчинская резиденция и сама Гатчина – любимое место государя, куда Павел I вкладывал все свои усилия, душу и сердце. Гатчина стала местом, где вызревали и воплощались его идеи и решения. А стены и интерьеры порой говорят о своем хозяине больше, чем можно сказать словами.

Гатчинский дворец помог подросткам узнать о царствовании Павла I гораздо больше, чем рассказывают учебники. А воспоминаниями современников Павла Петровича с ними делились артистичные экскурсоводы в костюмах XVIII века.

- Самим течением урока мы хотели показать особенность времени Павла Петровича, – рассказывает Наталья Бабкина.

- Информация представляется через людей в костюмах. Это своего рода театрализация жизни XVIII столетия. Такая жизнь. Такая эпоха.

Пройдя по дворцу так, как ходил император, встречая придворных дам, отставных офицеров, школьники узнают от них, каким был один из самых загадочных императоров России, какое получил образование, что любил, что успел и чего не успел, по чьей воле погиб. И это зачастую совсем не то, что можно услышать о нем сейчас.

- Важно показать то, что подчас ускользает от нас. Мы перечисляем громкие победы и несчастья, а что было впервые при Павле Петровиче идет через запятую. А это очень важно. Это то, что во времена Александра Павловича, Николая Павловича «зацвело прекрасными цветами», – говорит Наталья Бабкина.

Специальная музейно-просветительская программа рассчитана на учеников 8-х, 9-х и 10-х классов Гатчинского округа. И когда за дело берутся опытные специалисты, можно быть уверенным: детям помогут не только узнать что-то новое, но и запомнить это, обдумать и понять.

- Образованный, религиозный, воспитанный, верный. Из отрицательного – жестокий. При этом всю жизнь готовил себя к роли императора, издал огромное количество законов. Хотел многое изменить, заботился о благополучии государства и подданных… как умел, – так по итогам «заседания» охарактеризовал личность Павла Петровича ученик гимназии Александр.

Для тех, кто заинтересовался темой урока и хочет узнать больше, сотрудники музея предложили список качественной литературы.

Татьяна Можаева