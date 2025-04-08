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Вандалы разгромили 7 работ скульптора В.В. Шевченко

Акт вандализма в Гатчине был совершен 6 апреля на территории мастерской скульптора В.В. Шевченко на ул. Генерала Кныша, 30.

Рубрики:  Происшествия

Неизвестные – убогие разумом крушители без разбора сбрасывали скульптуры с постаментов, опрокидывали фигуры. Семь работ скульптора серьезно пострадали. 

Особо пострадал гранитный бюст А.С. Пушкина, реставрации он не подлежит – это невосполнимая утрата. 

Фигура «Ямщик», как и четыре других скульптуры, требует серьезной реставрации. 

Для пожилого мастера это обременительный труд, отвлекающий от создания новых работ. В разговоре Валерий Владимирович с удивлением отметил, что за 44 года существования мастерской на Аэродроме она в первый раз подверглась нападению вандалов. 

Во время фотографирования последствий погрома присутствовали представители полиции.

Краевед Валерий Алексеевич Мачульский

Фото автора