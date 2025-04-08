«Весенний пробег» в Гатчине
В Гатчине 6 апреля состоялся «Весенний пробег». Более 600 атлетов в возрасте от 6 до 90 лет вышли на старт.
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Лучшими в абсолюте на дистанциях стали:
- Филипп Шестопал (Санкт-Петербург, 55:29) и Юлия Руденко (Ленинградская область, 58:43) на дистанции 15 км;
- Владислав Судариков (Санкт-Петербург, 33:04) и Ольга Дорофеева (Новгородская область, 40:22) на дистанции 10 км;
- Александр Павленин (Санкт-Петербург, 15:48) и Екатерина Резник (Санкт-Петербург, 18:09) на дистанции 5 км;
- Евгений Бурсевич (Санкт-Петербург, 02:46) и Дарья Елькова (Гатчина, 03:23) на дистанции 1 км.
Поздравляем всех участников «Весеннего пробега» с преодолением выбранной дистанции!
На дистанции 10 км среди гатчинцев лучший результат показала Екатерина Волкова (на фото).
Фото Mikka Hallakas
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