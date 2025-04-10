Тренировка по английскому языку
В рамках региональных мероприятий в Гатчинском муниципальном округе 3 и 10 апреля проведены тренировки ЕГЭ по английскому языку (раздел «Говорение») на базе Гатчинской школы №2 и Коммунарской школы №1.
В тренировках приняли участие 74 выпускника школ округа, зарегистрированных на сдачу ЕГЭ по английскому языку в основной период 2025 года.
- Я рад, что принял участие в репетиционном экзамене по английскому языку и на практике познакомился с процедурой его проведения. В пункте проведения экзамена на базе Коммунарской школы №1 нас встретили доброжелательно, очень понятно все объяснили. При дальнейшей подготовке к экзамену я сконцентрируюсь на вопросах, вызвавших у меня наибольшие затруднения, - поделился своими впечатлениями участник репетиционного экзамена Кирилл.
Руководитель пункта проведения экзамена Коммунарской школы № 1 Валерий Иванович Хямяляйнен рассказал:
«В ходе тренировки была протестирована техническая готовность пункта, отработаны действия организаторов и технических специалистов, а выпускники получили возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2025 года».
Руководитель пункта проведения экзамена Гатчинской школы № 2 Ирина Николаевна Костромина отметила:
«Участники тренировки получили возможность ознакомиться с рабочим местом – станцией записи ответов, отработать алгоритм своих действий, необходимых при сдаче ЕГЭ по устной части, выполнить задания тестового контрольного измерительного материала. Это очень важно при подготовке к экзамену устного формата».