Тренировка по английскому языку

В тренировках приняли участие 74 выпускника школ округа, зарегистрированных на сдачу ЕГЭ по английскому языку в основной период 2025 года.

- Я рад, что принял участие в репетиционном экзамене по английскому языку и на практике познакомился с процедурой его проведения. В пункте проведения экзамена на базе Коммунарской школы №1 нас встретили доброжелательно, очень понятно все объяснили. При дальнейшей подготовке к экзамену я сконцентрируюсь на вопросах, вызвавших у меня наибольшие затруднения, - поделился своими впечатлениями участник репетиционного экзамена Кирилл.

Руководитель пункта проведения экзамена Коммунарской школы № 1 Валерий Иванович Хямяляйнен рассказал:

«В ходе тренировки была протестирована техническая готовность пункта, отработаны действия организаторов и технических специалистов, а выпускники получили возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2025 года».

Руководитель пункта проведения экзамена Гатчинской школы № 2 Ирина Николаевна Костромина отметила: