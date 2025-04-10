В Приоратском парке нашли гранату

9 апреля сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области обеспечили охрану места происшествия в Приоратском парке, где около водоема был обнаружен предмет, похожий на гранату.

В 15:30 к наряду Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования и проезжавшему неподалеку от Приоратского дворца, обратились работники парка, выполнявшие работы по просушке территории. Они сообщили об опасной находке, находившейся около тропинки на берегу Черного озера.

Росгвардейцы незамедлительно направились туда и обнаружили, что в кустах в опавшей листве около воды лежит предмет, похожий на гранату Ф-1. Сотрудники вневедомственной охраны доложили о происшествии в центр оперативного управления территориального МОВО и обеспечили оцепление опасной зоны, а прибывший наряд ППСП накрыл подозрительный предмет локализатором взрыва «Фонтан».

Впоследствии было установлено, что граната является страйкбольной и не представляет опасности.

Материалы предоставлены пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.