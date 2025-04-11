«Люди мира, на минуту встаньте!..»

Первыми перед Вечным огнем в память о мирных жертвах войны склонили головы юные актеры военной драмы «Группа крови» о подвиге детей-сирот, оказавшихся в Вырице, где нацисты из пионерского лагеря сделали концентрационный. Фильм выйдет на экраны кинотеатров к Дню Победы.

Ребята возложили цветы к Вечному огню, вспомнив о невинных детских душах, чьи жизни были прерваны войной, и подарили цветы ветеранам – бывшим малолетним узникам лагерей.

Сразу две официальные делегации из Чуйской области Киргизской Республики и Республики Южная Осетия сегодня также посетили Мемориал. Для представителей делегации Парковое агентство провело экскурсию.

У подножия стелы прошла областная памятная акция, в которой приняли участие ветераны из разных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, волонтеры, учащиеся школ. С приветственным словом к участникам акции обратились заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, депутаты и общественники. Мероприятие продолжилось церемонией возложения цветов. В память о миллионах погибших в концентрационных лагерях в исполнении хора прозвучал пронзительный «Бухенвальдский набат».

Информация и фото Паркового агентства ЛО