Интернет-мошенники охотятся на детей

Мошенники переключились на детей и пускают в ход самые гнусные и циничные уловки. На прошлой неделе в Центре образования «Кудрово» состоялось расширенное заседание Детского общественного совета и совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области. Тема – безопасность в цифровом пространстве. Председатель регионального комитета по печати Тимур Зайнуллин рассказал о старых и новых видах мошенничества, зафиксированных в Ленобласти.

«Исчезни на 24 часа»

Это очень опасная игра. В соцсетях или мессенджерах ребенку предлагают уйти из дома на сутки и не отвечать ни на звонки, ни на сообщения от родителей, а лучше вообще отключить телефон. За участие обещают разные подарки, в том числе в популярных онлайн-играх. Если ребёнок поддался на уговоры, выполнил инструкции злоумышленников и исчез с радаров, они начинают вымогать деньги у родителей. Обещают сообщить информацию о пропавшем ребенке, запугивают рассказами, будто с ребёнком что-то случилось.

«Сообщи код – получишь плюшки»

Этот вариант, прежде всего, рассчитан на самых рьяных любителей компьютерных игр: за сообщение кода банковской карты обещаются бонусы. Обман популярен в игровой среде, под предлогом получения бонусов – внутриигровой валюты или уникальных предметов – у ребенка выманивают код с банковской карты мамы или папы и просят продиктовать цифры из смс-ки с родительского телефона.

«Вы финансируете террористов!»

Один из самых жестоких и изощренных методов – запугивание ребенка уголовной ответственностью в отношении родителей, когда семью начинают обвинять в пособничестве террористам или ВСУ и за избежание наказания требуют денег.

Сначала ребенка обманом заставляют перечислить какую-то небольшую сумму, например, за доступ к компьютерной игре или внутриигровым предметам. А потом шантажист заявляет, что деньги поступили на счёт террористической организации или вооружённых сил Украины – родителям грозит тюремный срок. Чтобы спасти их, надо перевести крупную сумму денег, совершить поджог или иное преступление. Напуганные дети могут послушаться и выполнить требования преступников.

Есть и другая разновидность мошенничества с использованием вражеской темы: детей пугают, что сбережения семьи под угрозой – на них покушаются террористы-ВСУ-шники и прочая нечисть, и для спасения денег их надо перевести, конечно же, на безопасный счет. В Гатчинском округе уже есть прецеденты, когда подростки, имея доступ к родительскому смартфону, «спасали» таким образом семейные накопления, переводя мошенникам весьма крупные суммы – ровно так же, как их бабушки и дедушки, регулярно отправляющие средства «на безопасные счета» по велению голосов в трубке.

- В информационном поле преобладают новости о том, как жертвами мошенников становятся пожилые люди. Это создает у детей и подростков ощущение, что это «возрастная» проблема. На самом деле несовершеннолетние не менее уязвимы. Очень важно рассказывать детям об этом, – подчеркнул Тимур Зайнуллин.

Актуальную информацию по теме цифровой безопасности можно найти на ресурсах центра компетенций по детской цифровой безопасности в России и странах БРИКС: «Альянс по защите детей в цифровой среде».