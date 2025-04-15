Праздник «Формула семьи» объединит поколения

Что нужно нашим пожилым родителям? Радость общения, удовольствие от активной жизни и работоспособный мозг. А нам нужно, чтобы они имели возможность всё это получить и жить дольше.

Поэтому мы проводим классный праздник «Формула семьи» и приглашаем принять в нем участие бабушек и дедушек вместе с внуками!

Миссия нашего праздника – семейные ценности и связь поколений, мудрость старших и забота, участие младших.

В празднике уже участвуют многие компании Гатчины, которые так же, как и мы, хотят сформировать комфортное и дружелюбное пространство, где нашим родителям будет уютно. И которые предоставляют для них услуги.

Это компания «Как сыр в масле», магазин компьютеров и оргтехники Computer Store, студия фитнеса и танцев «Шоколад», ресторан «Пхали-Хинкали», медицинские центры «СтомаМедСервис», «Бейби-Мед», «Медиком», «Ева», типография «Печатный мир», Гатчинский хлебокомбинат, производство мясных изделий «Фабрики качества», женский клуб Lady’s Club Beauty, кафе «БуфетЪ», кондитерская «Мадам Брюле», компания по установке кондиционеров «Галактика-Сервис» и… Список постоянно пополняется!

Наши спонсоры предоставляют прекрасные призы и суперпризы для участников.

Почему вам нужно принять участие

Участников праздника ждут приключения для всей семьи – вы получите маршрутный лист и отправитесь навстречу захватывающим испытаниям в игре по станциям. Главный приз ждет самых смелых!

Также мы готовим массу милых сюрпризов, среди которых волшебные сопровождающие, профессиональная фотосессия, красочная и пушистая фотозона, вкусные угощения, дегустация сыров и мясных деликатесов, аквагрим и многое другое!

В нашем центре «Диалог» царит особая атмосфера, ведь у нас учатся целых три поколения! У нас есть курсы «Английский плюс нейрогимнастика» и «Супер-бабушка плюс нейрогимнастика», где мы учим играть и развивать внуков, передаем свои знания детского центра.

Мы гордимся тем, что помогаем нашим бабушкам и дедушкам оставаться активными и дарим радость общения всей семье!

Объединяем поколения и дарим подарки

«Формула семьи» – это уникальная возможность объединить три поколения и подарить друг другу незабываемые эмоции!

Праздник продлится два дня:

- 17 мая с 15:00 до 20:00;

- 18 мая с 10:00 до 15:00.

Среди участников будут также разыграны суперпризы:

1. Чек-лист «Активное долголетие» на сумму 13 тысяч от медицинского центра «Бейби Мед».

2. Мультиварка Redmond.

3. Аэрогриль Xiaomi.

4. Сертификат на целый год бесплатного обучения на любом курсе многопрофильного центра «Диалог».

Список суперпризов пополняется!

Формируйте свою команду:

- ребенок/дети + родитель;

- ребенок/дети + бабушка/дедушка (специальный приз!).

От каждой семьи можно представить несколько команд!

Семья – это наша сила! Присоединяйтесь к «Формуле семьи», регистрируйте команду прямо сейчас!

Английский для пенсионеров и людей старшего возраста

Забота о здоровье становится всё более актуальной с возрастом. Важно не только физическое, но и умственное здоровье. Мозгу, подобно телу, необходимы тренировки для поддержания его активности и ясности. Предлагаем вам ознакомиться с уникальной программой развития мозга, которая предлагает не только изучение английского языка, но и тренировку межполушарных связей мозга.

Методика основана на кинестетической мнемотехнике и помогает детям и взрослым развивать языковые навыки, а также улучшать когнитивные способности. Центр «Диалог» специализируется на развитии способностей различных возрастных групп к изучению языка. Мы используем инновационные методы, направленные на формирование новых нейронных связей и повышение мозговой активности. Это позволяет улучшить память, концентрацию и общую производительность мозга. Мы убедились в эффективности нашей методики не только для дошкольников и школьников, но и для взрослых.

Наша цель – помочь вашему мозгу стать более активным и эффективным. Изучение английского в старшем возрасте станет не только увлекательным занятием, но и способом для вашего мозга поддерживать оптимальную работоспособность. Наши специалисты будут работать с вами индивидуально в небольших группах, без стрессов и сроков. Мы создаем уютную обстановку, где можно не только учиться английскому языку, но и расслабиться, занимаясь пальчиковой гимнастикой и наслаждаясь чашечкой ароматного чая.

Открытие для себя новых горизонтов и возможностей в третьем возрасте важно для сохранения активности и бодрости духа.

Мы приглашаем людей старше 65 лет присоединиться к нашей программе развития мозга. Помните, что возраст – это лишь цифра, и наша задача помочь вам оставаться молодыми и энергичными вне зависимости от количества прожитых лет.