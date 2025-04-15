В Ленобласти «Форд» стал мебелью
Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе нового высокотехнологичного производства декоративного бумажно-слоистого пластика для мебели во Всеволожске. На открытии производства Александр Дрозденко поблагодарил Президента за поддержку стратегических проектов импортозамещения на территории региона.
«”Форд” теперь мебель. На части бывших площадей автопроизводства открылся завод мебельных компонентов. В открытии производства «Слотекс» принял участие Президент России Владимир Путин. Столешницы, фасадные полотна и стеновые панели «не боятся» горячих кружек и острых предметов — для устойчивости к внешним воздействиям их пропитывают термореактивными смолами и отправляют под инновационный пресс высокого давления. Раньше мебельные плиты такого качества завозились только из-за рубежа, теперь — их будут делать в Ленобласти. Для региона — это еще более 180 новых рабочих мест с хорошей зарплатой, как говорят работники», — отметил по итогам открытия производства губернатор Александр Дрозденко.
На новом производстве на территории бывшей площадки «Ford» компания «Слотекс» будет производить свыше 2 млн кв.м. декоративного бумажно-слоистого пластика в год по технологии HPL – высокого давления. Возможности применения продукции очень широкие – от кухонных столешниц и мебельных комплектующих до отделки операционных и подвижного состава железной дороги.