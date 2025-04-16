«Моните» присудили многомиллионный штраф

Как сообщает Госэконадзор Ленобласти, 14 апреля суд вынес решение о полном удовлетворении требования о взыскании с ООО «Монита» многомиллионного штрафа: 164,4 млн рублей за загрязнение почвы в лесном фонде и 2,1 млн за накопление отходов на поверхности. Судебным приставам-исполнителям предстоит взыскать с нарушителей средства в бюджет Гатчинского муниципального округа.

Как подчеркнула глава регионального комитета Госэконадзора Рамила Агаева, судебное решение – лишнее доказательство неотвратимости наказания.

Напомним, что на полигоне «Монита» под Вырицей неоднократно случались пожары, отходы горели, экоактивисты и представители надзорных организаций боролись с нарушителями – и вот борьба увенчалась успехом. Но решение суда еще предстоит исполнить: по данным интернет-источников, «Монита» намерена обжаловать вердикт.