В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов

Решение принято в соответствии с Правилами пользования водными объектами на территории Ленобласти, в связи с полным очищением акваторий ото льда и благоприятным прогнозом гидрометеорологической обстановки на территории региона.

Главам администраций муниципальных образований региона рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоёмах общего пользования с учетом действующих на территории муниципального образования правил пользования водными объектами для личных и бытовых нужд.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает: важно помнить о личной ответственности каждого за соблюдение мер безопасности на водных объектах. Особое внимание в данный период стоит уделить мерам безопасности при использовании гребных и моторных судов:

- внимательно проверяйте плавсредство перед выходом в акваторию (исправность мотора, отсутствие течи в корпусе судна, устранены ли замечания, указанные госинспектором по маломерным судам при прохождении освидетельствования);

- не забудьте взять с собой удостоверение на право управления маломерным судном;

- не выходите на воду в нетрезвом виде;

- обеспечьте всех присутствующих на борту спасательными средствами;

- не перегружайте лодку или катер;

- на ходу не высовывайтесь и не выставляйте руки и ноги за борт;

- при посадке в лодку не вставайте на край борта судна или сиденья;

- не ныряйте с борта катера или лодки старайтесь не поворачивать катер (лодку) бортом к волне, она может опрокинуть судно;

- не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место и на другие плавсредства на ходу;

- следите за детьми и не разрешайте пользоваться маломерными судами детям до 16 лет;

- не катайтесь на маломерных судах (в т.ч. гидроциклах) в местах скопления людей на воде – в районах пляжей, переправ, в местах проведения соревнований по водному спорту, поднимать пострадавшего из воды необходимо с носа или кормы, иначе судно может опрокинуться;

- не выходите в плавание в условиях ограниченной видимости.

В экстренной ситуации звоните по телефону 112.

С текстом постановления можно ознакомиться по ссылке: https://npa47.ru/docs/governor/view/115291/