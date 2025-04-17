Юные таланты посвятили фестиваль победе!

Традиционный праздник творчества «Радуга талантов» собрал звездочек абсолютно из всех детских садов Гатчинского округа. И чтобы у каждого была возможность поблистать в лучах софитов, фестиваль в этом году спланирован на два дня.

На открытии участников праздника приветствовали руководители Гатчинского округа.

- Вы все уже победители, все молодцы – я вас поздравляю! – обратился к юным талантам и их наставникам заместитель главы администрации Павел Иванов. - В 2027 году Ленинградская область будет отмечать 100-летие своего образования, праздник будет проходить в Гатчине – столице Ленинградской области. И в этот же год «Радуге талантов» исполнится 30 лет. Нас ждет двойной юбилей, к которому мы вместе будем готовиться!

От депутатов Законодательного собрания Ленинградской области участников «Радуги талантов» приветствовала Татьяна Бездетко.

- Видно, что дети очень серьезно готовились. Видно, что им хорошо помогали взрослые, педагоги и родители, которые сегодня очень гордятся своими ребятами. Дорогие друзья, ваши выступления просто замечательны! Всем творческих успехов! – пожелала Татьяна Викторовна.

С теплыми поздравлениями выступила председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова. Только в первый день на сцене выступило 20 детских коллективов, по одному лучшему номеру от детского сада. Вниманию благодарных зрителей были представлены тематические танцы, стихи и песни.

Фестиваль – это не только смотр талантов, обмен опытом, но и подведение итогов большой патриотической работы в дошкольных образовательных учреждениях. Звучала прекрасная музыка военных лет, написанная великими композиторами. Дети исполняли знакомые и любимые произведения, прославляющие нашу Родину и героев нашего Отечества, на слова гениальных поэтов-песенников.

Малыши в нарядных военных костюмчиках, девочки в озорных горошках или романтических платьях не могли никого оставить равнодушным. Тем более что в зале были самые внимательные зрители – ветераны. Их горячие аплодисменты и слезы радости в глазах – самая большая благодарность для маленьких артистов.

После выступления, руководители детских коллективов, не скрывая волнения, признавались, что уровень фестиваля творчества дошкольников значительно вырос, тема фестиваля – благородная, объединяющая поколения, и для каждого большая честь стать участником такого события.

Продолжение муниципального фестиваля «Радуга талантов» - подведение итогов и награждение всех участников состоится 21 апреля.

Татьяна Можаева