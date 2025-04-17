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Золото гатчинских дзюдоисток

В Череповце 4 и 5 апреля прошло Первенство СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, где за звание сильнейших боролись спортсмены из 9 регионов Северо-Запада России.

Рубрики:  Спорт

В Вологодскую область приехали 257 спортсменов из сборных команд Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Калининградской и Псковской областей, а также Республик Коми и Карелия. 

В условиях жесткой конкуренции отличных результатов добились гатчинские дзюдоисты:

- 1 место завоевали Любовь Мазюкина и Елизавета Шкабарь;

- 2 место – Егор Бабочкин.

В шаге от медалей остановились Александр Солнцев и Татьяна Литвинова, которые провели по 4 встречи, но уступили в борьбе за бронзу, став пятыми.

Поздравляем победителей: они завоевали путевки на Первенство России, которое пройдет в Саратове.