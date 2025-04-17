Золото гатчинских дзюдоисток
В Череповце 4 и 5 апреля прошло Первенство СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, где за звание сильнейших боролись спортсмены из 9 регионов Северо-Запада России.
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В Вологодскую область приехали 257 спортсменов из сборных команд Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Калининградской и Псковской областей, а также Республик Коми и Карелия.
В условиях жесткой конкуренции отличных результатов добились гатчинские дзюдоисты:
- 1 место завоевали Любовь Мазюкина и Елизавета Шкабарь;
- 2 место – Егор Бабочкин.
В шаге от медалей остановились Александр Солнцев и Татьяна Литвинова, которые провели по 4 встречи, но уступили в борьбе за бронзу, став пятыми.
Поздравляем победителей: они завоевали путевки на Первенство России, которое пройдет в Саратове.
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