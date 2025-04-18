Новые горизонты для молодежи: Образовательная программа «ПолитЗавод» представлена студентам

После студентам также был представлен проект «ПолитЗавод», который нацелен на вовлечение молодежи в политическую жизнь страны и региона. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут пройти очно-заочную образовательную программу по четырём направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области политического СММ и дизайна. Это поможет не только обучаться, но применять знания на практике: работать с наставниками, опытными политиками, общественными лидерами, находить единомышленников, продвигать собственные инициативы.

«Мы ждали эту программу. В нашем регионе большое количество молодых ребят, у которых большой потенциал стать грамотными специалистами в области политических технологий. Я уверен, что наши активисты смогут войти в топ по стране и станут стажерами в федеральных органах власти и привезут бесценный опыт и компетенции в Ленинградскую область», — прокомментировал и.о руководителя Ленинградского отделения Молодой Гвардии «Единой России», секретарь по работе с молодежными организациями Владислав Ткаченко.

По итогам проекта 500 лучших участников получат возможность пройти стажировки в органах власти и избирательных штабах, а также внести свой вклад в развитие политической системы страны.

«Проект «ПолитЗавод» представляет собой значимую инициативу, ориентированную на создание кадрового резерва для партийной структуры с поддержкой опытных специалистов из разных областей, среди которых есть и депутаты от партии «Единая Россия». Я уверен, что множество амбициозных молодых людей смогут привнести свои идеи, навыки и таланты в общественную и политическую жизнь как региона, так и страны в целом», — прокомментировал куратор Федерального образовательного проекта «ПолитЗавод» в Ленинградской области Николай Рубан.

Приём заявок открыт до 1 мая на официальном сайте политзавод2025.рф.