Более ста тысяч детей из Ленобласти отдохнут летом в оздоровительных лагерях

«В этом году более 40,5 тысяч лагерей должны принять порядка 6 миллионов школьников», — рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Всего на мероприятия в рамках кампании в Ленобласти предусмотрено более 1 млрд рублей. Эти средства направят на организацию отдыха для детей в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечение квот для отдыха во всероссийских лагерях «Артек», «Орленок» и «Смена».

«Организация летнего отдыха детей — это масштабная межведомственная работа, которую мы начинаем задолго до первой смены. В этом году в Ленинградской области откроются более 550 лагерей, где смогут отдохнуть свыше 100 тысяч ребят. Мы тщательно подходим к вопросам безопасности, медицинского сопровождения, организации питания, программного наполнения, чтобы каждая смена стала ярким и запоминающимся событием для наших детей», — прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Напомним, в Ленобласти для работающих граждан предусмотрена компенсация путевок в детские лагеря. Ее размер составляет от 70% до 100% от стоимости.