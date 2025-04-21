Почти миллион раз доноры записались на сдачу крови на Госуслугах
Некоторым людям переливание крови или пересадка костного мозга могут спасти жизнь. На Госуслугах есть специальные сервисы для тех, кто хочет стать донором.
Рубрики: Общество
С их помощью подано
- — более 950 тыс. заявлений на сдачу крови и её компонентов
- — более 180 тыс. заявлений на вступление в регистр доноров костного мозга. Сейчас регистр насчитывает более 450 тыс. доноров, но, чтобы каждый пациент нашёл своего донора, требуется минимум 500 тыс.
Переливания крови нужны пострадавшим в ДТП или от несчастных случаев, роженицам и новорождённым при тяжёлых родах, при проведении сложных хирургических операций.
Пересадка костного мозга жизненно необходима пациентам при некоторых онкологических, гематологических, аутоимунных, а также тяжёлых наследственных заболеваниях. Её делают только в случае полного совпадения генотипов донора и больного.
На Госуслугах доноры могут
- — увидеть историю совершённых донаций
- — узнать результаты анализов крови по каждой из них
- — скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха
Сведения о своих донациях пользователи Госуслуг посмотрели уже более миллиона раз.
Если регулярно сдавать кровь, можно стать почётным донором. Звание позволит получать ежегодную выплату и другие льготы.
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