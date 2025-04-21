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Почти миллион раз доноры записались на сдачу крови на Госуслугах

Некоторым людям переливание крови или пересадка костного мозга могут спасти жизнь. На Госуслугах есть специальные сервисы для тех, кто хочет стать донором.

Рубрики:  Общество

С их помощью подано

Переливания крови нужны пострадавшим в ДТП или от несчастных случаев, роженицам и новорождённым при тяжёлых родах, при проведении сложных хирургических операций.

Пересадка костного мозга жизненно необходима пациентам при некоторых онкологических, гематологических, аутоимунных, а также тяжёлых наследственных заболеваниях. Её делают только в случае полного совпадения генотипов донора и больного.

На Госуслугах доноры могут

  • — увидеть историю совершённых донаций
  • — узнать результаты анализов крови по каждой из них
  • — скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха

Сведения о своих донациях пользователи Госуслуг посмотрели уже более миллиона раз.

Если регулярно сдавать кровь, можно стать почётным донором. Звание позволит получать ежегодную выплату и другие льготы.

Подробнее о донорстве

 