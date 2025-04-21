Почти миллион раз доноры записались на сдачу крови на Госуслугах

С их помощью подано

— более 950 тыс. заявлений на сдачу крови и её компонентов

— более 180 тыс. заявлений на вступление в регистр доноров костного мозга. Сейчас регистр насчитывает более 450 тыс. доноров, но, чтобы каждый пациент нашёл своего донора, требуется минимум 500 тыс.

Переливания крови нужны пострадавшим в ДТП или от несчастных случаев, роженицам и новорождённым при тяжёлых родах, при проведении сложных хирургических операций.



Пересадка костного мозга жизненно необходима пациентам при некоторых онкологических, гематологических, аутоимунных, а также тяжёлых наследственных заболеваниях. Её делают только в случае полного совпадения генотипов донора и больного.

На Госуслугах доноры могут

— увидеть историю совершённых донаций

— узнать результаты анализов крови по каждой из них

— скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха

Сведения о своих донациях пользователи Госуслуг посмотрели уже более миллиона раз.

Если регулярно сдавать кровь, можно стать почётным донором. Звание позволит получать ежегодную выплату и другие льготы.

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