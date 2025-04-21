Социальное предпринимательство расцветает в Ленобласти

Гранты на старт своего дела, льготные займы и поручительства, субсидии для социальных предпринимателей и на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью – в Ленобласти работает комплексная система поддержки предпринимательства.

«Малый и средний бизнес — это основа социальной стабильности в регионе. Мы видим серьезный рост количества субъектов МСП. Если в 2002 году их было 58 тысяч, то за два десятилетия количество выросло до 87 тысяч. Также увеличивается и количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Здесь рост трехкратный. Если в 2002 году здесь трудились 114 тысяч человек, то в 2025 — это уже 338 тысяч человек. Также отмечу, что малый и средний бизнес играет серьезную роль и в поступлении налоговых средств в областной бюджет, но и мы оказываем помощь и поддержку МСП. Только в этом году общий размер региональной господдержки малого и среднего бизнеса составляет более 2 млрд рублей в этом году», — отметил глава региона на заседании совета почетных граждан.

Отдельно губернатор отметил региональные меры господдержки трудоустройства участников СВО, а также грантовую поддержку их предпринимательских инициатив.