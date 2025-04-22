Делегация Ленинградской области приняла участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России»

Форум собрал представителей органов местного самоуправления со всей страны. В течение трёх дней состоится более 20 панельных сессий, стратегических сессий и дискуссий, пройдут Всероссийский муниципальный инвестиционный форум, фестиваль культур «Сердце Родины», а также торжественная церемония вручения II Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Анна Данилюк подчеркнула, что форум стал важной площадкой для обмена лучшими муниципальными практиками и укрепления связей между регионами:

«Этот форум — не просто профессиональный диалог, это подтверждение высокой значимости местного самоуправления в развитии государства. Сегодня, в День местного самоуправления, мы особенно ясно понимаем: сила России — в сильных территориях, а сила территорий — в вовлечённых, ответственных, компетентных людях. Муниципалитеты — это та точка соприкосновения власти и жителей, где формируется доверие к власти, государству. И именно от качества этой работы зависит насколько комфортно и безопасно чувствует себя человек на своей малой родине», - Анна Данилюк.

Форум продлится до 23 апреля. Представители Ленинградской области участвуют в экспертных сессиях по вопросам развития городской среды, инвестиционного планирования на муниципальном уровне, поддержки гражданских инициатив и вовлечения жителей в процессы принятия решений.