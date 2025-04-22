Пришло время субботников

Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники – добрая традиция. В этом году есть еще одна важная цель – подготовиться к знаменательному событию, юбилею Победы.

В поселке Кобринское учащиеся местной школы привели в порядок территорию братского захоронения советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники Станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского муниципального округа приняли участие в субботнике у мемориала погибшим жителям поселка Дружная Горка и на братском кладбище, где захоронены советские воины и мирные граждане, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Специалисты ветеринарной службы убрали прошлогоднюю листву, подмели пешеходные дорожки, собрали бытовой мусор.

Веревский центр благоустройства привел в порядок дворовую территорию по ул. Кутышева около домов №6 и 8, а также сделал уборку братского захоронения в д. Романовка. Здесь планируются дополнительные работы, в том числе механическая водная обработка гранитных поверхностей. Работы запланированы на 5-6 мая.

В Сиверском одними из первых на уборку вышли члены Совета ветеранов, а в поселке Дивенский – сотрудники Рождественского территориального управления и местного Дома культуры.

Работники Новосветского территориального управления и центра благоустройства привели в порядок общественную территорию поселка Новый Свет, вокруг дома №72.

Сотрудники второго теплового района предприятия «Тепловые сети» г. Гатчины провели уборку территории вокруг котельной № 11 на ул. Мастеровой.

Коллектив Гатчинского лесничества провел субботник на участке на подъезде к ПИЯФ - расчистили от зимнего завала самые крупные деревья вдоль пешеходной зоны.

Благотворительный фонд «Счастливое будущее» из Коммунара и воспитанники Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков «Дарина» на субботнике убрали территорию возле храма Святителя Митрофана Воронежского в Гатчине (на въезде в город). И еще посадили яблоню, грушу и три ели.

25 апреля сотрудники Международного центра реставрации и «Волонтеры наследия» приведут в порядок территорию вокруг мемориала «Братская могила советских воинов, погибших в фашистском концлагере» в Рождествено.

Из года в год гатчинцы участвуют в весенних субботниках: приводят в порядок свою дворовую территорию, школьный двор, общественное пространство, сквер. И это замечательная традиция.

Важно помнить, что при проведении субботников нужно не выкидывать собранный мусор в контейнеры для утилизации отходов, а оставлять аккуратно для вывоза специальными службами.

В Гатчине заявку на вывоз мусора можно оставить по следующим телефонам:

- микрорайоны Мариенбург, Аэродром, Красноармейский проспект - ООО «ЖКХ г. Гатчины», 8(81371)20350 (за инвентарем можно обратиться в ЖЭУ);

- от Коннетабля до Въезда - МБУ «УБДХ», 8(81371)30850 (можно также подать заявку на предоставление инвентаря).

В населенных пунктах Гатчинского округа можно обратиться в территориальные управления.

Уважаемые гатчинцы, присоединяйтесь к месячнику субботников!

Татьяна Можаева