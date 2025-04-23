Территория молокозавода в центре Гатчины стала муниципальной

Молочное производство давно переехало из центра Гатчины в промышленную зону в Мариенбурге. У собственников имелись грандиозные планы на освободившуюся площадку. Так, летом 2019 года «Гатчинская правда» рассказала об идее создать на территории бывшего молокозавода Центр культуры, искусства и образования. Проект под названием «Moлзавод» стал финалистом программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив. Его реализация позволила бы открыть выставочное и молодежное арт-пространство в центре Гатчины. Проработкой темы, в том числе, занимались студенты ИТМО. Но дальше дело не пошло.

Многие годы местные власти вели переговоры с собственниками бывшего молокозавода. Наконец, договорились. Администрация Гатчинского округа подписала контракт на приобретение этой территории с объектами недвижимости и акт приема-передачи. Теперь это муниципальный объект. Регистрация прошла.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поручила творческим комитетам пригласить профессиональных экспертов, чтобы они предложили концепцию использования территории и варианты дальнейших действий по ее развитию.

Татьяна Можаева