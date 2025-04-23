В Ленобласти — международный субботник

Международный субботник посвящен приближающемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стартует 25 апреля в 11 часов. Наводить чистоту и порядок на территории знаковых мемориалов будут представители консульского корпуса, аккредитованного в Санкт-Петербурге, руководство представительства МИД России в Санкт-Петербурге, руководители представительств субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, представители администраций, национальных диаспор и общин региона.

Также на этой неделе Росмолодёжь вместе с движением «Экосистема» проводит Всероссийскую неделю субботников «Мы за чистоту!» Акция приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и направлена на объединение общества через деятельный патриотизм и заботу о природе России. Можно принять участие любым удобным способом: подать заявку на Добро.pф и стать волонтёром или создать своё мероприятие в рамках проекта.