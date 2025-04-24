Заслон терроризму в каникулы и праздники

Чтобы майские прошли без ЧП

С докладами выступили представители правоохранительных органов: старший инспектор группы охраны общественного порядка УМВД России по Гатчинскому району Ирина Кувалдина и начальник межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району – филиала Управления вневедомственной охраны

войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области– Сергей Михайлов. Он отметил, что необходимо оборудовать места массового пребывания людей автономной системой оповещения, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, и расширить систему видеонаблюдения, исключив слепые зоны. На время подготовки и проведения праздников выделен оперативный резерв сотрудников МОВО по Гатчинскому району, маршруты патрулирования экипажей групп задержания будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий. На случай обострения оперативной обстановки будет создан дополнительный экипаж.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Илья Назаров и заместитель начальника 18 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Егор Шутов рассказали о подготовке с точки зрения пожарной безопасности в ходе проведения многочисленных массовых мероприятий в праздничные дни.

По словам заместителя главы администрации Гатчинского округа, председателя комитета по культуре и туризму Марии Титовой, к празднику весны и труда запланировано 20 мероприятий, в том числе четыре уличных. А в честь 80-летия Победы в Гатчинском округе пройдет более 250 мероприятий. В каждом учреждении культуры утверждены паспорта безопасности объекта.

Начальник службы безопасности Гатчинской клинической межрайонной больницы Наталья Вдовенкова доложила о мерах, принимаемых больницей для повышения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, а также по предотвращению террористических угроз. В подразделениях КМБ проходят регулярные проверки физической защищенности объектов с целью воспрепятствования проникновения злоумышленников, проводится инструктаж персонала о порядке действий при возникновении ЧС. Усилен контроль территорий медучреждений с помощью регулярных обходов и видеонаблюдения, внутри зданий установлен пропускной режим, проводится обследование объектов и актуализация паспортов безопасности. Также у Гатчинской КМБ налажено взаимодействие с силовыми структурами для их незамедлительного оповещения в случае опасности.

Заслушав доклады представителей соответствующих структур, комиссия постановила организовать в праздничные дни постоянное дежурство руководящего состава в учреждениях здравоохранения, образования и культуры.

Совместно с правоохранительными органами должны быть разработаны дополнительные меры по обеспечению правопорядка и безопасности населения при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. Вблизи административных зданий, мест с массовым пребыванием людей будут созданы зоны особого контроля и безопасности, ограничена стоянка автотранспорта.

Круглосуточное дежурство

Главам территориальных управлений тоже даны особые поручения. С 9:00 30 апреля и до 9:00 пятого мая, а также с 9:00 восьмого мая до 9:00 12 мая должно быть организовано круглосуточное дежурство должностных лиц. Руководителям всех объектов, расположенных на территории поселений, рекомендовано усилить пропускной режим и провести охранные мероприятия. Совместно с правоохранительными органами будут разработаны дополнительные меры охраны мемориальных комплексов, памятников, военных обелисков, братских захоронений и стел в целях недопущения актов вандализма. Массовые мероприятия решено запланировать в светлое время суток; акцию «Бессмертный полк» в сельской местности проводить без торжественного прохождения по дорогам общего пользования.

Также комиссия постановила поручить главам территориальных управлений продолжить работу по созданию зон безопасности вблизи объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием людей, потенциально опасных объектов. Уточнить состав, силы и средства аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных формирований для проведения неотложных работ. Регулярно проводить тренировки с населением на случай ЧС и незамедлительно сообщать в полицию о возникновении на территории поселения несанкционированных лагерей отдыха.

Полиция совместно с администрацией Гатчинского округа проведет предварительные проверки мест массовых мероприятий и организует эвакуацию брошенных и разукомплектованных машин.

Также будет ограничен въезд автомобилей на территорию проведения мероприятий в честь 80-летия Победы. На случай осложнения обстановки силовики выделят резервы и примут дополнительные меры охраны.

39 лагерей плюс «Лесная сказка»: меры безопасности

Об антитеррористической защищенности и безопасности детских лагерей доложил главный специалист отдела сопровождения гатчинского комитета образования Юрий Царихин. Так, летом в Гатчинском округе будет работать 39 лагерей дневного пребывания на базе 39 образовательных учреждений, в которых в течение трех недель отдохнут более 2900 детей. Круглогодичный лагерь «Лесная сказка» проведет четыре летних смены по 220 детей в каждой.

Все здания, задействованные в проведении летней кампании, категорированы и имеют действующие паспорта безопасности. Заключены договоры с Росгвардией на обслуживание кнопки тревожной сигнализации. 15 апреля была проведена сверка с подразделением лицензионно-разрешительной работы Рос-гвардии по вопросу актуализации данных частных охранных организаций, охраняющих детские лагеря. Начальникам лагерей даны указания избегать массовых мероприятий на открытом воздухе численностью свыше 50 человек. Сейчас идет подготовка приемки лагерей структурами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, полиции. Регулярно проводятся тренировки по эвакуации, в том числе с использованием подвальных помещений. Все образовательные учреждения доукомплектованы видеокамерами и арочными металлодетекторами.

После всех выступлений и обсуждений комиссия постановила поручить начальникам УМВД России по Гатчинскому району и Росгвардии провести обследование детских лагерей на предмет антитеррористической защищенности и безопасности перед началом работы. А также регулярно проверять выполнение требований о запрете стоянок всех видов транспорта вблизи объектов с массовым пребыванием людей, детских учреждений.

Пожарным совместно с главами территориальных управлений, где расположены детские летние лагеря, поручено проверить наличие и состояние средств пожаротушения, гидрантов, источников водозабора и подъездных дорог к ним.

Екатерина Дзюба