Вниманию пчеловодов!

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АО «Гатчинское» планирует применять следующие агрохимикаты: Баллиста и Примадонна Грант.

Рекомендуем не допускать лёта пчел и выхода людей на поля в период обработки, а также в течении 3 дней после внесения пестицида. Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях - 48 часов.

Обработка проводится опрыскивателем Amazon и GASPARDO .

При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» по телефону или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».

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