«Сиреневый Гатчинский вальс» – к Дню местного самоуправления

В зале собрались те, кто много лет верой и правдой служит в органах местного самоуправления. С поздравительным словом выступили руководители муниципалитета Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна, поздравляя коллег с праздником, передала всем слова российского президента:

- Я сегодня имею честь и ответственность передать вам поздравление с Днем местного самоуправления от нашего президента Владимира Владимировича Путина. И вы знаете, что он сказал на встрече? Что Россия начинается с нас – с каждой маленькой деревни, города, предприятия, со школы и садика. Россия – это мы с вами. И сегодня каждый из нас находится на передовой линии, решая очень важные задачи. Одна из них – услышать каждого жителя и найти абсолютно верное решение, которое позволит человеку чувствовать себя уверенно и защищенно. И эту защиту люди должны получать в нашем с вами лице – от имени всего государства.

Глава Гатчинской администрации адресовала особые слова благодарности ветеранам органов МСУ, стоявшим у истоков реформ и с честью перенесшим все испытания времени:

- На каждое поколение приходятся свои проблемы и вызовы. Но для нас, гатчинцев, история всегда была и будет первоосновой, поскольку только сохраняя лучшие традиции – героические, трудовые, культурные, мы можем с вами понимать, что происходит сегодня. И самое главное, понимать и четко знать, а что же мы сделаем дальше.

Работников органов местного самоуправления поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, Александр Русских и Татьяна Бездетко.

В этот день виновники торжества получали заслуженные награды – за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления. Благодарностью губернатора Ленинградской области награжден председатель комитета по местному самоуправлению администрации Гатчинского округа Игорь Павлов. Благодарность Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления объявлена заместителю главы Сусанинского территориального управления Татьяне Бирало. Ведущему специалисту сектора управления жилищным фондом комитета ЖКХ Александре Гущиной и начальнику общего отдела администрации Гатчинского округа Анастасии Париковой объявлена благодарность областного парламента.

Почетной грамотой главы Гатчинского округа награждена начальник управления учета и отчетности – главный бухгалтер администрации Ольга Василенко. Несколько работников органов местного самоуправления получили благодарность главы Гатчинского округа. 24 человека удостоены почетных грамот и благодарностей Гатчинской администрации.

Коллективы комитета по делам ЗАГС, управления по социально-демографическим вопросам и отдела по взаимодействую со СМИ администрации Гатчинского округа награждены благодарственными письмами совета депутатов и администрации.

Мероприятие сопровождалось концертными номерами, работников органов местного самоуправления радовали своими выступлениями лучшие гатчинские коллективы и исполнители.

Андрей Соколов

Фото Елены Ковасоровой