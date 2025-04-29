Диалог с губернатором
Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии
Просим организовать дополнительные остановки на автобусном маршруте «ст. Сиверская – дер. Белогорка» Гатчинского района.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
В ходе проведения обследования установлена техническая возможность обустройства остановочных пунктов на автодороге «Сиверский – Белогорка» по следующим адресам:
– на км 1+300 право (у отдела полиции) с автобусным павильоном;
– на км 1+375 лево (у отдела полиции);
– на км 1+790 лево (улица Стурцеля);
– на км 1+840 право;
– на км 2+275 лево (у д. 46) – перед поворотом на кладбище;
– на км 2+770 лево (ул. Вишневского);
– на км 2+820 право;
– на км 3+200 лево (ул. Торговая);
– на км 3+250 право;
– на км 3+775 право (ул. Фрунзе);
– на км 4+175 лево (ул. Крупской) с водопропускной трубой под посадочной площадкой;
– на км 4+200 право с водопропускной трубой под посадочной площадкой;
– на км 4+970 (ул. Некрасова) с автобусным павильоном.
В рамках имеющегося финансирования и в первоочередном порядке реализация работ по обустройству остановочных пунктов на км 1+300 право, км 1+375 лево, км 2+275 лево, км 3+200 лево, км 3+250 право, км 4+970 запланирована в текущем году в течение строительного сезона. Обустройство остальных остановочных пунктов будет выполнено в 2026 году.