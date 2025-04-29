Добрые традиции: «Единая Россия» организовала субботники в Ленобласти

В Волосово в субботнике приняла участие депутат Законодательного Собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия», почетный житель Волосовского района Марина Левченко. Традиционно актив партии привел в порядок территорию у памятника воинам-интернационалистам.

В Бокситогорске высадили «Сад памяти» депутаты совета депутатов Бокситогорского городского поселения - члены фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» Ленинградской области Алла Левина и неравнодушные жители присоединились к всероссийской акции «Сад памяти», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

«На Братском захоронении мы высадили молодые каштаны и саженцы сирени сорта Берггольц, тем самым выразив благодарность тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Каждый посаженый нами саженец – это символ связи поколений, напоминание о подвиге наших предков и вклад в будущее наших детей», – поделилась депутат совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Марина Малосай.

В Лодейнопольском районе актив Партии «Единая Россия» провели субботник на территории Братского захоронения советских воинов погибших в 1941-1944 гг. в деревне Пономарево Доможировского сельского поселения. В субботнике также приняли участие депутаты и сотрудники администрации Доможировского СП, МКУ «Оятский культурно-спортивный комплекс», отдельный пост 132 пожарной части ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас».

Глава Тихвинского района, Секретарь Тихвинского местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Шорохов и депутаты фракции, представляющие городской и районный советы, актив местного отделения партии «Единая Россия» вышли на субботник и традиционно приводили в порядок Захаровский парк. Вместе с народными избранниками работали специалисты Комитета по печати Ленинградской области во главе с председателем Комитета Тимуром Зайнуллиным и тихвинские журналисты, члены районной Общественной палаты, сотрудники аппарата совета депутатов, представители общественных организаций.

Женсовет Бугровского городского поселения и депутаты фракции по доброй традиции совместно с администрацией и жителями привели в порядок территорию парковой зоны «Аллея Славы».

В Выборгском районе руководитель Молодой Гвардии «Единой России» Снежана Хомета и председатель Выборгского местного совета сторонников Партии «Единая Россия» Александр Секирко провели субботник на Верхне-Черкасовском кладбище. Партийцы привели в порядок индивидуальную могилу воина-интернационалиста Агафонова Валерия Викторовича.

26 апреля на Южном кладбище города Выборг, в преддверии Дня Победы и в рамках Всероссийского субботника, жители привели в порядок территорию захоронений и воинского мемориала N 36. В уборке принял участие исполнительный секретарь Выборгского МОП «Единая Россия» Михаил Макаров, активисты и сторонники Партии, члены Молодой гвардии, сотрудники администрации Выборгского муниципального района и неравнодушные жители города

«Радует, что сегодня потрудиться здесь собралось большое количество людей - сотрудники районной администрации и подведомственных учреждений во главе с Валерием Савиновым, депутаты, представители диаспор и спортивных объединений, предприятий и организаций Выборга, молодежь, семьи с детьми, ветераны муниципальной службы. Уверен, что все вместе дружно мы активно поработаем и наведем порядок на этом знаковом для города и жителей месте», — рассказал депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Михаил Макаров.

Во Всеволожском районе в Юкковском поселении актив партии «Единая Россия» вместе с Главой Всеволожского муниципального района, Секретарем Всеволожского местного отделения Партии Лирой Бурак приняли участие в субботнике.

В деревне Лупполово на субботник вышли жители, представители местного депутатского корпуса и администрации. Перед стартом уборки Лира Бурак осмотрела территорию у дома №5, где в настоящее время полным ходом идут работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во время небольшого перерыва всех ожидало угощение: полевая каша с горячим чаем.

Волховский район также принял участие в Ежегодном Всероссийском субботнике.