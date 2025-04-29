Ленинградские строители — будущим строителям Мариуполя

«На Донбассе у Ленобласти сложилась репутация строителей профессиональных и культурных. Поэтому и объекты для работы, которые инспектирую сегодня в Мариуполе — культурная городская среда. Институт СПО — в здании гимназии конца ХIX века.

Три «прилёта» — в актовый зал, спортзал и столовую. Восстановлена кладка, лепнина, пересобраны хрустальные люстры. Здесь готовят специалистов со средним профессиональным образованием по всем специальностям. Самые востребованные — строители», – отметил глава региона.