Ленинградские строители — будущим строителям Мариуполя
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал рабочую поездку на Донбасс с проверки здания Института среднего профессионального образования в Мариуполе, которое восстановили ленинградские строители.
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«На Донбассе у Ленобласти сложилась репутация строителей профессиональных и культурных. Поэтому и объекты для работы, которые инспектирую сегодня в Мариуполе — культурная городская среда. Институт СПО — в здании гимназии конца ХIX века.
Три «прилёта» — в актовый зал, спортзал и столовую. Восстановлена кладка, лепнина, пересобраны хрустальные люстры. Здесь готовят специалистов со средним профессиональным образованием по всем специальностям. Самые востребованные — строители», – отметил глава региона.
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