Ленинградцев приглашают на седьмой поток программы Архитекторы.рф

«Перед строительной отраслью стоят амбициозные задачи – не просто строить много, но и делать это качественно, с душой, создавая комфортную и красивую среду для жизни людей. Архитектура – это лицо наших населенных пунктов, и важно, чтобы в стране работали талантливые, смелые специалисты, способные сочетать функциональность, эстетику и современные технологии. Программа Архитекторы.рф помогает формировать новое поколение профессионалов, которые будут менять облик России к лучшему. На сегодня около половины выпускников прошлых потоков работают в государственных структурах и подведомственных организациях. Прием заявок на седьмой поток продлится до 18 мая. Участниками программы вновь станут 100 специалистов из разных регионов России», — сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Программа позволяет подготовить высококомпетентных специалистов по развитию городской среды, мастер-планированию и созданию современных городских пространств.

Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко за шесть лет программа Архитекторы.pф объединила более 600 профессионалов, работающих над развитием российских городов – архитекторов, урбанистов, социологов – всех, кто вдумчиво создаёт качественную и современную городскую среду для жителей нашей страны и будущих поколений. По решению Президента восполняется дефицит специалистов, на плечи которых ложится задача по реализации стратегий развития городов и агломераций.

К конкурсному отбору приглашаются не только дипломированные архитекторы и градостроители, но и социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы и специалисты в сфере туризма и коммуникаций.

На первом этапе конкурсного отбора кандидатам потребуется заполнить анкету и отправить профессиональное портфолио. Успешным конкурсантам будет предложено пройти видеоинтервью. Заключительным этапом отбора станет заседание экспертной комиссии, которая определит состав седьмого потока лидерской программы.

Финалистов квалификационного отбора ждёт образовательная программа продолжительностью около 8 месяцев и состоящая из 4 очных модулей. Она включает в себя различные форматы обучения, в том числе исследовательские поездки по России и зарубежью, лекции, встречи с экспертами и работу в проектных группах. Слушатели программы станут частью профессионального междисциплинарного сообщества выпускников.

Программа Архитекторы.рф была запущена в 2018 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», действующего до 2024 года включительно. В 2025 году был запущен новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», частью которого стала образовательная программа Архитекторы.рф.

Подать заявку на программу можно по ссылке.