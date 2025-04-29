Ленобласть — одаренным детям Донбасса
Симфонический оркестр Ленобласти организует летний лагерь для юных музыкантов из Мариуполя и Енакиево.
Рубрики: Культура
Об этом сообщил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после посещения Мариупольской школы искусств N1, которая вернулась в свое здание, восстановленное строителями 47 региона.
«Теплая погода позволяет устраивать концерты и на новой уличной сцене: ученики пробуют силы, а жители соседних домов видят и слышат, как город оживает музыкой и детскими голосами.
Но это только начало. Маэстро Михаил Голиков предложил под патронажем Симфонического оркестра Ленобласти организовать летний лагерь для юных музыкантов из Мариуполя и Енакиево. Первой пригласил в Ленобласть — семилетнюю Настю, бабушка привела ее в школу осваивать фортепиано», — рассказал в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.
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